Conquista el Agazul Team torneo de boliche

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Del 5 al 8 de noviembre, las instalaciones del Club Deportivo Potosino fueron sede del tradicional Torneo de Boliche, como parte de las actividades conmemorativas por el 86 aniversario de la institución. Durante cuatro jornadas, jugadores y aficionados participaron en una competencia que combinó habilidad deportiva, convivencia y camaradería, con la presencia de 16 equipos.

Los conjuntos participantes fueron Agazul, Balo Spot, CDP, Ciudad al Día, Dragones, Drunkers, Germany, Harry Pinos, Magloz, Mendoza, Panzón y sus Chiquillos, Prosecco, Rompebolas, Valedores, Talalos y Wingstop. Al término de la competencia, Agazul Team se quedó con el primer lugar por equipos, seguido de Talalos CDP en la segunda posición y Balo Sport Team en el tercer sitio, mientras que Magloz ocupó el cuarto puesto.

En los resultados individuales, Brandon Mendoza se proclamó ganador con 1,125 puntos, seguido de Miguel Muro, con 1,099, y Salvador González, con 1,091 unidades. René Magaña finalizó en la cuarta posición con 1,078 puntos. En la clasificación de subasta, Brandon Mendoza también encabezó los resultados con 597 puntos; René Magaña obtuvo el segundo lugar con 586, Jorge Castro fue tercero con 554 y Mónica Benavente terminó cuarta con 546 unidades.

Uno de los momentos destacados de la celebración fue la mención honorífica del reconocimiento otorgado por la Red Latinoamericana de Turismo Deportivo al Torneo de Boliche del Club Deportivo Potosino, al distinguirlo como "Patrimonio Deportivo de América Latina", en el marco del Día Latinoamericano del Patrimonio Deportivo. Esta distinción reconoce la trayectoria, permanencia y aportación de una competencia que ha formado parte de la historia deportiva de nuestro estado y social de la institución.

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Con esta edición, el Club Deportivo Potosino celebró 86 años de historia mediante una actividad que mantiene vigente la tradición del boliche y promueve la participación de distintas generaciones. La institución reconoció la colaboración de equipos, jugadores, organizadores y colaboradores que hicieron posible el torneo, consolidado como parte de sus celebraciones deportivas.