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Continúa el invicto de visitante de Grizzlies

Por AP

Noviembre 10, 2026 03:00 a.m.
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Continúa el invicto de visitante de Grizzlies
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      TORONTO.- Ty Jerome anotó 27 puntos, Cameron Boozer sumó 22 y los Grizzlies de Memphis mejoraron a una marca de 5-0 como visitantes esta temporada al vencer el lunes 118-102 a los Raptors de Toronto, mermados por lesiones.

      Memphis es el único equipo de la NBA sin derrotas fuera de casa esta temporada. También han ganado en Golden State, Sacramento, Utah y Portland.

      Jerami Grant anotó 17 unidades y Jaylen Wells aportó 14, mientras los Grizzlies rompieron una racha de tres derrotas y ganaron por quinta vez en seis visitas a Toronto.

      Boozer tuvo ocho rebotes y ocho asistencias. Zach Edey registró ocho puntos y nueve rebotes en su única visita de temporada regular a su ciudad natal.

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      Memphis no contó con el pívot Isaiah Stewart (rodilla derecha) por segundo partido consecutivo. El pívot de los Grizzlies Quinten Post salió en el primer cuarto después de recibir un codazo en el rostro mientras defendía la penetración hacia el aro de Jamison Battle.

      Jamal Shead terminó con 20 puntos y 11 asistencias por los Raptors, que jugaron sin tres titulares.

      Kawhi Leonard (rodilla izquierda) se perdió su sexto partido consecutivo, mientras que Scottie Barnes (ingle izquierda) e Immanuel Quickley (isquiotibial derecho) se quedaron fuera por segundo encuentro seguido.

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