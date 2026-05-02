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Convocan a nacional de frontenis en SLP; bolsa de 50 mil pesos

En la justa en honor a Carlos Oaxaca Miranda, tomarán parte los destacados Jorge Olvera "Talita" e Isaac Pérez "Colimita"

Por Redacción

Mayo 02, 2026 11:15 a.m.
A
Isaac Pérez Colimita / Foto: Archivo

Isaac Pérez Colimita / Foto: Archivo

El consejo de administración del Lomas Raquet Club, en coordinación con la Gerencia de deportes y la Comisión de Frontón, y el aval de la Asociación de Frontón del Estado de San Luis Potosí, convocan a todos los clubes y unidades deportivas de la entidad a participar en el Torneo de Frontenis 1ra fuerza "Carlos Oaxaca Miranda".

Destaca que en la justa, tomarán parte como jugadores invitados Jorge Olvera "Talita" e Isaac Pérez "Colimita".

El torneo se llevará a cabo bajo las siguientes especificaciones: 

Lugar y fecha del torneo

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-Lomas Raquet Club. (Cofre de Perote #52, 3ra sección, Lomas de San Luis Potosí)

-Sábado 16 y Domingo 17 de mayo del presente año.

-A partir de las 09:00 horas

La modalidad será dobles abierta.

La etapa inicial se jugará el sábado 16 para obtener 6 lugares disponibles para avanzar a la siguiente etapa.

La segunda etapa será el domingo 17, con 8 parejas (2 sembradas más las 6 clasificadas) en sistema de eliminación sencilla.

Inscripciones y costos

Las inscripciones se realizan directamente con José Luis Hernández Rivera al teléfono 4443088839.

El costo es de $500.00 por pareja.

Los jueces y pelotas serán otorgados por el comité organizador, siendo la pelota 201 la oficial.

El árbitro general será José Luis Hernández Rivera.

La premiación total es de $50,000 pesos en efectivo, repartidos de la siguiente manera:

· 1er lugar $20,000 (veinte mil pesos)

· 2do lugar $14,000 (catorce mil pesos)

· 3er lugar $10,000 (diez mil pesos)

· 4to lugar $6,000 (seis mil pesos)

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