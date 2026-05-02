Convocan a nacional de frontenis en SLP; bolsa de 50 mil pesos
En la justa en honor a Carlos Oaxaca Miranda, tomarán parte los destacados Jorge Olvera "Talita" e Isaac Pérez "Colimita"
El consejo de administración del Lomas Raquet Club, en coordinación con la Gerencia de deportes y la Comisión de Frontón, y el aval de la Asociación de Frontón del Estado de San Luis Potosí, convocan a todos los clubes y unidades deportivas de la entidad a participar en el Torneo de Frontenis 1ra fuerza "Carlos Oaxaca Miranda".
Destaca que en la justa, tomarán parte como jugadores invitados Jorge Olvera "Talita" e Isaac Pérez "Colimita".
El torneo se llevará a cabo bajo las siguientes especificaciones:
Lugar y fecha del torneo
¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí
-Lomas Raquet Club. (Cofre de Perote #52, 3ra sección, Lomas de San Luis Potosí)
-Sábado 16 y Domingo 17 de mayo del presente año.
-A partir de las 09:00 horas
La modalidad será dobles abierta.
La etapa inicial se jugará el sábado 16 para obtener 6 lugares disponibles para avanzar a la siguiente etapa.
La segunda etapa será el domingo 17, con 8 parejas (2 sembradas más las 6 clasificadas) en sistema de eliminación sencilla.
Inscripciones y costos
Las inscripciones se realizan directamente con José Luis Hernández Rivera al teléfono 4443088839.
El costo es de $500.00 por pareja.
Los jueces y pelotas serán otorgados por el comité organizador, siendo la pelota 201 la oficial.
El árbitro general será José Luis Hernández Rivera.
La premiación total es de $50,000 pesos en efectivo, repartidos de la siguiente manera:
· 1er lugar $20,000 (veinte mil pesos)
· 2do lugar $14,000 (catorce mil pesos)
· 3er lugar $10,000 (diez mil pesos)
· 4to lugar $6,000 (seis mil pesos)
no te pierdas estas noticias
Convocan a nacional de frontenis en SLP; bolsa de 50 mil pesos
Redacción
En la justa en honor a Carlos Oaxaca Miranda, tomarán parte los destacados Jorge Olvera "Talita" e Isaac Pérez "Colimita"
Fallece Alex Zanardi, expiloto de F1 y leyenda del paralimpismo
EFE
Dejó un legado de superación tras un grave accidente y múltiples éxitos deportivos internacionales
Liga MX | ¿Cuándo y dónde ver el Atlas vs Cruz Azul?
El Universal
Joel Huiqui asume interinato en Cruz Azul y busca avanzar en la Liguilla contra Atlas.