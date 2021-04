Convocan a torneo de ajedrez

La Asociación Estatal de Ajedrecistas Potosinos, AC. Convocan a todos los ajedrecistas niños, jóvenes y adultos al "Torneo de Afiliación".

El cual se llevará a cabo en la plataforma de Tornelo.com, la categoría será única, las inscripciones ya se encuentran abiertas a partir de la publicación de la presente en el link https://forms.gle/Ta4vhhyKGHDHBPmF8, la fecha de límite de inscripción es el sábado 1 de mato a las 18:00 horas, el costo de inscripción al torneo es gratuito, hay que estar afiliado a la asociación y el costo de La afiliación es de 250 pesos.

El Torneo Abierto, suizo a 6 rondas, la final Wimbledon a dos partidas, el calendario de juego para el torneo abierto será el siguiente, lunes 3 de mayo, primera ronda a las 21:00 horas, martes 4, segunda ronda a las 21:00; miércoles 5, tercera ronda, 21:00 horas; jueves 6, cuarta ronda, 21:00 horas, viernes 7, quinta ronda, 21:00 horas; sábado 8, sexta ronda, 21:00 horas, calificarán los primeros 8 lugares a la final.

La Final se jugará con el sistema Wimbledon a doble ronda, la clasificación en el Wimbledon será por la posición del torneo, se buscará transmitir en vivo las partidas vía Facebook, Eliminatoria a dos partidas de 30 min + 30 segundos, en caso de empate, 2 partidas 3 min+2seg, 1 partida Armagedón.

Los cuartos de final Grupo 1: M1. 1 vs 8, M2. 4 vs 5; Grupo 2: M3. 2 vs 7, M4. 3 vs 6; semifinal

Grupo 1: Ganador de M1 vs Ganador de M2 y Grupo 2: Ganador de M3 vs Ganador de M4

Final: Ganador de G1 vs Ganador de G2; Calendario de Juego para la Final Sistema Wimbledon

Cuartos de final, Domingo 9 a las 10:00 horas, Semifinal, Domingo 9 a las 14:00 horas, y la final, el Domingo 9 a las 18:00 horas.

Se jugará a 30 minutos más incrementos de 30 segundos por jugador desde la primera jugada para toda la partida. El tiempo de espera será de 10 minutos para declarar default.

Habrá premiación para el primer lugar 2000 pesos, para el segundo, 1000, para el tercero y cuarto, 500 pesos y del quinto al octavo lugar 300 pesos.