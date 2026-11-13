Convocaron a carrera del CATEM SLP

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La Confederación Autónoma de Trabajadores y Empleados de México (CATEM) en San Luis Potosí presentó y lanzó la convocatoria para su próxima carrera atlética, programada para el sábado 21 de noviembre en el parque Tangamanga II. La competencia contará con distancias de 10 y 5 kilómetros en modalidad competitiva, además de 3 kilómetros de convivencia, con salida y meta en la Kids Zone a partir de las 8:00 horas.

Durante la presentación estuvieron presentes Héctor Cerna, secretario general de CATEM San Luis Potosí; Mario Gerardo Zarzosa, director de Deportes de la organización, y Alma Nava Pro, integrante del comité organizador. También participaron los raquetbolistas potosinos Juan Carlos Castillo Nava y Santiago Castillo Nava, quienes modelaron la playera oficial de esta justa deportiva.

La convocatoria contempla un costo general de inscripción de 500 pesos y una tarifa especial de 350 pesos para quienes realicen su registro directamente en las oficinas de CATEM, ubicadas en carretera San Luis-Rioverde número 214, en Prados Glorieta. El kit del corredor incluye número con chip desechable, playera oficial, medalla, fotografía, servicio médico e hidratación. La entrega se realizará el viernes 20 de noviembre, de 9:00 a 18:00 horas, en las mismas oficinas; no habrá inscripciones ni entrega de paquetes el día de la competencia.

En cuanto a la premiación, para los 5 kilómetros se entregarán 2 mil pesos al primer lugar, mil 500 al segundo y mil pesos al tercero, tanto en la rama femenil como varonil. En los 10 kilómetros, los premios serán de 4 mil, 3 mil y 2 mil pesos para los tres primeros lugares generales de ambas ramas, respectivamente. Además, la distancia de 10 kilómetros contará con premiación por categorías de edad, desde los 18 años hasta los 60 y más, con estímulos económicos de 800, 500 y 300 pesos para los tres primeros lugares. De esta manera, la organización busca ofrecer oportunidades de participación y reconocimiento a corredores de distintos niveles y edades.

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La carrera contará con el aval de la Asociación Potosina de Atletismo, mientras que el cronometraje estará a cargo de la empresa Tu Tiempo a Tiempo, conforme al reglamento vigente de la Asociación Civil Mundo de Atletismo en México.