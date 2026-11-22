Copete impulsa al Valencia F. C.
Segunda victoria al hilo de los dirigidos por el ´Vasco´ Aguirre
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Madrid.- Con un gol de cabeza de José Manuel Copete al minuto cuarenta, el Valencia venció 0-1 al Rayo Vallecano, sumó su segunda victoria consecutiva como visitante e igualó con doce puntos al conjunto madrileño, que encadena dos derrotas y se acerca a la zona de descenso.
Bajo la intensa lluvia en Madrid, el Rayo aprovechó el césped rápido para presionar desde el arranque con un novedoso esquema de tres centrales y extremos abiertos. Isi Palazón avisó primero y Jorge de Frutos exigió al portero Stole Dimitrievski, quien despejó en la línea de gol para sostener a su equipo antes del descanso. Por su parte, Javier Aguirre resolvió las bajas de José Luis Gayà y Jesús Vázquez ubicando a Maffeo a perfil cambiado en el lateral izquierdo, respaldado por Luis Rioja. Bien plantado tácticamente, el Valencia resistió el dominio local y golpeó a balón parado con el remate sin marca de Copete.
En la segunda mitad, el Rayo rozó el empate mediante un tiro libre de Florian Lejeune que pasó cerca del poste y un potente disparo de Unai López al larguero. Aunque Beñat San José buscó el empate ingresando a Alemao y Álvaro García, la velocidad de Javi Guerra y Umar Sadiq mantuvo alerta a la zaga local. En los minutos finales, el conjunto visitante defendió con rigor el asedio madrileño para asegurar los tres puntos.
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