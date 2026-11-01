Cordero conquista el rally del Pastejé

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El piloto potosino de rallies Ricardo Cordero conquistó por segundo año consecutivo el primer lugar absoluto del rally corto celebrado como parte de la octava edición del Pastejé Automotive Invitational 2026, evento que reunió a expertos y aficionados de los automóviles clásicos y de lujo en las instalaciones del Rancho Santa Cruz de Marroquín. La competencia combinó la exhibición de vehículos con la velocidad, mediante un recorrido que puso a prueba las habilidades de las tripulaciones participantes.

Como parte de las actividades, Cordero y otros equipos disputaron cuatro tramos cronometrados, entre ellos el famoso "Sacacorchos", para posteriormente concluir el recorrido en la hacienda, donde se definió al ganador. Al volante de un Lancia, el piloto mexicano mostró su dominio y consiguió repetir el triunfo absoluto obtenido en la edición anterior, destacando también el desempeño de su vehículo durante la competencia.

"Contento por este resultado en Pastejé, venimos a divertirnos un rato y resultó mejor de lo que esperábamos; obtuvimos el primer lugar absoluto como el año pasado. Aunque es un rally relativamente corto, siempre disfruto correr aquí", señaló Cordero. El piloto explicó que este año decidieron participar con el Lancia para evaluar su comportamiento y agradeció el trabajo del equipo 399 Tactical GHR Motorsport, encargado de preparar y trasladar el automóvil para la competencia, al que se refirió como "El Malditillo Italiano".

Con este resultado, la temporada rallística de Ricardo Cordero se encuentra prácticamente concluida, luego de cumplir con sus calendarios programados. Ahora, el piloto y su equipo permanecerán a la espera de los resultados del CMR y del FIA NACAM Rally Championship para cerrar oficialmente el año y comenzar la preparación rumbo a la siguiente temporada.

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