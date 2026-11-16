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Cousins regresa y Vikings triunfan ante los Packers

Por AP

Noviembre 16, 2026 03:00 a.m.
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Cousins regresa y Vikings triunfan ante los Packers
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      GREEN BAY.- Kirk Cousins lanzó el domingo dos pases de touchdown para iniciar su segunda etapa con Minnesota y Levi Drake Rodriguez consiguió dos de las ocho capturas de los Vikings en una victoria 30-10 sobre los Packers de 

      Green Bay.

      Cousins completó 21 de 31 pases para 207 yardas apenas cinco días después de reincorporarse a los Vikings, que lo adquirieron de los Raiders de Las Vegas en la fecha límite de canjes del martes.

      Cousins revitalizó una ofensiva que se había estancado con los quarterbacks Kyler Murray y Carson Wentz, al anotar 16 puntos o menos en cada uno de sus últimos tres partidos. Ayudó a los Vikings a cortar una racha de dos derrotas al vencer a los Packers por quinta vez en seis enfrentamientos. Y restableció su conexión con el receptor estelar Justin Jefferson, quien registró máximos de la temporada en recepciones (nueve) y objetivos (13), y terminó con 74 yardas.

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      Myles Price y Gavin Bartho-lomew lograron cada uno su primera recepción de touchdown en la NFL para Minnesota.

      Love completó 17 de 27 pases para 220 yardas, con un touchdown y una intercepción, mientras enfrentaba presión constante, en la segunda derrota de los Packers en sus últimos siete partidos.

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