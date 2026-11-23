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ARLINGTON.- Dak Prescott lanzó cuatro pases de touchdown y corrió para anotar otro, y los Cowboys de Dallas llegaron a la zona de anotación en sus primeras seis series ofensivas en la victoria del domingo por 51-30 sobre los Titans de Tennessee.

Javonte Williams corrió para un touchdown y atrapó uno de los pases de anotación de Prescott, mientras que los receptores CeeDee Lamb y George Pickens superaron ambos las 100 yardas y anotaron un touchdown cada uno. Lamb terminó con 132 yardas y Pickens con 102.

Dallas (5-6) nunca había anotado touchdowns en sus primeras seis posesiones, al menos desde 1993.

Los Cowboys, que anotaron en sus primeras ocho posesiones con el balón antes de arrodillarse una vez con 31 segundos por jugar, registraron su primer partido de 50 puntos desde que vencieron 54-19 a Indianapolis el 4 de diciembre de 2022.

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Los Titans anotaron en cinco de sus primeras seis posesiones —dos touchdowns y tres goles de campo.

Uno de los touchdowns de Tennessee fue un pase de 59 yardas de Cam Ward a Carnell Tate.

Ward tuvo una carrera de anotación de 1 yarda y un pase de touchdown de 12 yardas tras escapar de la presión en el último minuto, mientras los Titans (1-9) aseguraron una quinta temporada consecutiva con marca perdedora, la racha más larga desde que la franquicia se mudó de Houston en 1997.

Prescott terminó con 28 completos de 33 intentos para 325 yardas y un índice de pasador de 147,3, el mejor de su temporada. El receptor KaVontae Turpin tuvo una carrera de anotación de 22 yardas.