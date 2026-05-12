Cristiano muestra frustración tras empate de Al-Nassr

En un cierre dramático y difícil de creer, el Al-Nassr vio escaparse la victoria en la última jugada del partido ante Al-Hilal, cuando un autogol selló el empate (1-1) y dejó al portugués con una mezcla de incredulidad y frustración tras tener el trofeo prácticamente en sus manos.

El atacante portugués, quien mantiene firme su objetivo de alcanzar los mil goles como profesional y se ha consolidado como uno de los grandes referentes del torneo, no ocultó su incredulidad y frustración por la forma en que su equipo dejó escapar el triunfo.

Las imágenes compartidas en redes sociales no tardaron en viralizarse, mostrando la reacción del exjugador del Real Madrid tras el silbatazo final. Ronaldo fue captado en el banquillo, con el rostro desencajado, luego del autogol de Bento que terminó por arrebatarle la victoria en los últimos instantes.

Con este resultado, el título sigue quedando en manos del Al-Nassr, que se mantiene como líder de la clasificación general tras 33 jornadas, sumando 83 puntos. Por su parte, Al-Hilal se ubica en la segunda posición con 78 unidades, aunque aún con un partido pendiente.

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