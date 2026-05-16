Cristopher Sánchez blanquea y Filis ganan 6-0 a Piratas
Dusty Wathan debutó como mánager de Filis en triunfo ante Piratas en Pittsburgh.
PITTSBURGH (AP) — Cristopher Sánchez repartió 13 ponches, la mayor cifra de su carrera, y consiguió la segunda blanqueada de su trayectoria, en el duelo en que los Filis de Filadelfia aplastaron el sábado 6-0 a los Piratas de Pittsburgh.
Blanqueada de Cristopher Sánchez y dominio en el montículo
El dominicano Sánchez (5-2), segundo en la votación del trofeo Cy Young de la Liga Nacional hace un año, permitió cinco hits y no otorgó bases por bolas, al tiempo que extendió su racha sin permitir carreras a 29 2/3 innings y redujo su efectividad a 1,82.
Impacto ofensivo de Filis y debut de Dusty Wathan
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Bryce Harper conectó un jonrón de tres carreras y de 457 pies en la primera entrada ante Bubba Chandler (1-5). Trea Turner y Alec Bohm aportaron dos hits cada uno. Kyle Schwarber, líder de las Grandes Ligas en jonrones, añadió un sencillo impulsor.
Los Filis le dieron a Sánchez una ventaja temprana de cinco carreras y navegaron sin sobresaltos.
Filadelfia mejoró a 14-4 en sus últimos 18 juegos para volver a .500 (23-23) y convirtió en ganador al coach de banca Dusty Wathan en su debut como mánager. Wathan sustituyó a Don Mattingly, quien asistió a la graduación universitaria de su hijo.
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