Cross Tamasopo reúne a más de 4 mil atletas

La edición 13 del Cross Tamasopo 2026 reunió a más de 4 mil atletas locales, nacionales e internacionales en la Huasteca potosina, en una competencia que combinó deporte, turismo y recorridos por escenarios naturales del municipio.

Las y los participantes recorrieron rutas cercanas a sitios como las Cascadas de Tamasopo, Puente de Dios, El Atracón, Agua Buena y El Trampolín, en una prueba de resistencia que se ha consolidado como una de las competencias deportivas más representativas de San Luis Potosí.

El evento también incluyó la segunda edición de la Carrera de los Colibríes, dirigida a niñas y niños, como parte de las actividades para fomentar la activación física desde edades tempranas.

De acuerdo con la Secretaría de Turismo, organizadora del evento con apoyo del Instituto Potosino de Cultura Física y Deporte, el Cross Tamasopo busca fortalecer el turismo deportivo y atraer visitantes a la región Huasteca.

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Entre los ganadores absolutos destacaron Aníbal Ulises De Regil Xicoténcatl, Zulema Antonio Reyes, Martín Moreno Meza, Blanca Estela Rodríguez Coronado, Tomás López Segura y Daniela Fernanda Rojas de la Torre.

En la categoría por equipos de los 21 kilómetros, el primer lugar fue para el Club Atlético Cobras.