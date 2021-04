Cruz Azul ahora va por la marca de más puntos

Antes de arrancar la Liguilla, el Cruz Azul quiere derrotar al Tijuana y empatar la marca de 43 puntos cosechados en torneos cortos.

En La Noria no se adelantan, por lo que —con el liderato del Guardianes 2021 en el bolsillo— no piensan en lo que vendrá después de este sábado.

"Ellos [Xolos] se están jugando la clasificación y nosotros hacer historia con los 43 puntos", comentó Bryan Angulo, delantero celeste.

"La verdad que vamos a darlo todo en la cancha, se viene lo más importante, la Liguilla, pero primero debemos cerrar con un triunfo".

El América sumó 43 puntos en el Apertura 2002, en un torneo de 19 jornadas, y fracasó en conseguir lo que hubiera sido un bicampeonato.

Angulo —a pesar de tener un rol secundario en el Cruz Azul— se siente renovado e ilusionado en esta segunda etapa dentro de La Noria.

De la mano de Juan Reynoso, quien ha rotado a todo el arsenal celeste, el ecuatoriano ha encontrado una nueva inspiración, que lo ha llevado a marcar cinco goles en los últimos 11 cotejos (tres en la Liga de Campeones de la Concacaf y dos en la Liga MX).



