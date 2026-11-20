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El Club Cruz Azul se enfrenta al Club Deportivo Guadalajara en un nuevo encuentro de la Jornada 17 del torneo, buscando extender su racha de invicto en los enfrentamientos directos. La Máquina ha demostrado una notable superioridad en los partidos oficiales recientes, acumulando una racha de nueve encuentros sin conocer la derrota contra las Chivas. Este historial positivo es clave para los Cementeros, quienes aspiran a concluir la fase regular del campeonato en la primera posición.

La última victoria del Guadalajara sobre Cruz Azul data del Apertura 2023, donde se impuso por un marcador de 1-0. Desde ese momento, el conjunto celeste ha tomado el control de las contiendas directas, logrando siete victorias y dos empates en los siguientes encuentros. La necesidad del Rebaño Sagrado de romper esta racha se ha convertido en un reto significativo, ya que han pasado tres años sin poder superar a su rival en momentos cruciales.

Un punto de inflexión en esta rivalidad ocurrió durante las semifinales del Clausura 2026, donde ambos equipos empataron 2-2 en el partido de ida. El partido de vuelta tuvo lugar en el estadio Jalisco, debido a que el estadio Akron estaba bajo la supervisión de la FIFA por la próxima Copa del Mundo. En ese momento, Cruz Azul logró una victoria 2-1, lo que les permitió avanzar a la final del torneo, un resultado que resaltó las dificultades del Guadalajara para competir en instancias decisivas.

La importancia de este nuevo enfrentamiento radica no solo en la necesidad de los Cementeros de mantener su racha, sino también en la presión sobre el plantel rojiblanco para revertir una tendencia negativa que ha marcado sus últimos años ante Cruz Azul. Las expectativas son altas y tanto el cuerpo técnico como los jugadores del Guadalajara son conscientes de que esta es una oportunidad para cambiar el rumbo de la serie de partidos.

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Con este panorama, el duelo entre Cruz Azul y Guadalajara promete ser un encuentro decisivo que podría tener repercusiones importantes en la clasificación final del torneo, así como en la moral de ambos equipos conforme se preparan para las etapas eliminatorias del campeonato.