Cruz Azul logra la victoria ante León

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México.- Ni los fantasmas del Día de Muertos pudieron asustar a Cruz Azul. La Máquina espantó al León con un triunfo de 2-1 en el estadio Banorte, resultado que los ubicó en tercer lugar del Apertura 2026. El gol de último minuto de la Fiera los bajó al tercer lugar.

La fiesta y el ambiente de Día de Muertos no faltaron en la jornada 15. Sin embargo, los primeros 45 minutos fueron un auténtico tormento para el equipo de Joel Huiqui. Cruz Azul buscó por todos los caminos, pero se encontró con una defensa de León bien organizada, que cerró espacios y anticipó cada intento.

Javier Gandolfi sorprendió con un planteamiento que complicó a los locales.

"El Toro" Fernández, Agustín Palavecino, Charly Rodríguez y Gonzalo Piovi probaron por distintos sectores, pero ninguno consiguió vencer a Óscar García. La frustración comenzaba a notarse en los jugadores celestes. Para el complemento, Kevin Mier también regresó a la titularidad y respondió bajo los tres palos, mientras León encontró mayor profundidad con Alfonso Alvarado, Edgar Guerra y Daniel Arcila.

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El partido cambió al minuto 54. Charly Rodríguez se filtró entre dos defensores y uno de ellos cometió la infracción dentro del área. El árbitro acudió al VAR para revisar la jugada y, tras la consulta, confirmó la pena máxima. Andrés Montaño tomó la responsabilidad y al 56´ convirtió el penalti para abrir el marcador y darle tranquilidad a La Máquina. Su quinta anotación del torneo.

El gol le permitió a Cruz Azul tomar el control de las acciones. León perdió fuerza en ataque y los cementeros aprovecharon los espacios para buscar el segundo tanto.Al minuto 72, apareció José Paradela, quien volvió a marcar después de superar su lesión. El argentino levantó la mano en un momento importante del campeonato y dejó claro que quiere recuperar un lugar en el once titular de Joel Huiqui.

Todavía hubo oportunidad para ampliar la ventaja. Rodolfo Rotondi quedó mano a mano con el guardameta de La Fiera, pero falló en el último toque y mandó el balón a un costado. Aunque el marcador terminó 2-0, Cruz Azul tuvo que trabajar durante buena parte del encuentro para encontrar los espacios y superar a un León que complicó el trámite en la primera mitad.

León aún tuvo su oportunidad de gritar gol. Al 90+10, Juan Domínguez marcaría vía penalti. Una anotación que le dolería a Joe Huiqui ya que los ubica tercero y no en el subliderato.

Con este resultado, Cruz Azul cerró su actividad como local en la fase regular del Apertura 2026. Ahora tendrá dos compromisos fuera de casa: primero visitará a Tigres y después a Chivas.