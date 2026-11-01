Cruz Azul va por el 4to. triunfo seguido

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México.- La Máquina del Cruz Azul está al acecho del liderato general y este fin de semana podría estar más cerca o incluso tomarlo cuando enfrente a los Esmeraldas del león en el estadio Banorte como parte de la fecha 15 del Apertura 2026.

La Máquina viene con racha positiva de cinco partidos sin perder, con dos empates y tres ganados, lo que le ha ayudado para subir a puestos importantes y pelear el liderato con equipos como América y Chivas.

Además, su delantera anda enrachada pues ha marcado 16 goles en los últimos cinco encuentros, por lo que se ha convertido en serio aspirante al título y por ende al bicampeonato.

Como local, el cuadro celeste es difícil de vencer, aunque, de sus cuatro derrotas, dos de ellas han sido como local, y la última fue en la fecha 5 contra el Atlas; a partir de ahí no ha vuelto a caer, por lo que el león tendrá que hacer algo más para salir victorioso.

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Al mando de Joel Huiqui los de La Noria han tomado su nivel tras la recuperación de jugadores como Carlos Rotondio, Gonzalo Piovi y José Paradela, aunado al ritmo que han tomado András Montaño, Agustín Palavecino.

La victoria es importante para los cementeros ya que, combinado con resultados de América y Chivas, podría ser líder general, un empate lo mantendría en la pelea, mientras que la derrota lo rezagaría en sus aspiraciones de cara a la liguilla y podría ser superado o alcanzado por equipos como Atlas y Toluca. Terminar el torneo regular entre los primeros cuatro lugares le aseguraría ser local en los cuartos de final y en un hipotético caso en la final.

Sin embargo, deberá pasar por encima del león, cuadro que, aunque está en puestos de liguilla, le urge la victoria o mínimo el empate para no perder puestos de privilegio.

Los dirigidos por Javier Gandolfi han tenido un Apertura 2026 irregular, pues en momentos se mantuvieron en la parte alta de la tabla, pero sus malos resultados los fueron rezagando hasta ocupar actualmente el sexto puesto general.

Si embargo, a los Esmeraldas nada les augura el acceder a la liguilla pues con sus 22 puntos y una derrota ante los capitalinos lo deja expuesto a care de lugar o salir de la lucha por el título, pues al menos cinco equipos están al acecho y podrían superarlo o alcanzarlo a pocas jornadas de que termine el torneo reglar.

Por lo que es urgente la victoria leonesa para mantener vivas sus esperanzas de liguilla, un empate lo dejaría a merced de cuadros como Tijuana, Monterrey y Querétaro.

Pero los de Gandolfi tendrán que hacer un partido inteligente y estar atentos a los embates cementeros para evitar la derrota y tratar de vencer a una férrea defensiva.

Cruz Azul recibirá al León este domingo 1 de noviembre en es estadio Banorte en punto de las 19:00 horas, encuentro que podrá ser victo por Canal 5, Vix y TUDN.