Cruz Azul va por el liderato

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México.- Cruz Azul tendrá una complicada visita al Estadio Universitario cuando enfrente a Tigres en la Jornada 16 del Apertura 2026 de la Liga MX. La Máquina llega con la posibilidad de mantenerse en la pelea por el liderato, mientras que los felinos buscarán cerrar de la mejor manera su participación en el torneo después de quedar eliminados de la Liguilla.

El encuentro se disputará este sábado 7 de noviembre en Nuevo León y tendrá un ingrediente especial: ambos equipos atraviesan momentos muy diferentes en el campeonato, por lo que los objetivos para este compromiso serán distintos.

¿CÓMO LLEGAN TIGRES Y CRUZ AZUL A LA JORNADA 16?

Tigres llega después de sufrir una derrota contundente de 3-0 frente a Pachuca en la Jornada 15. El resultado confirmó su eliminación de la pelea por un lugar en la Liguilla, por lo que el conjunto dirigido por Víctor Manuel Vucetich buscará cerrar el Apertura 2026 con mejores sensaciones ante su afición.

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Por su parte, Cruz Azul atraviesa un panorama diferente. La Máquina viene de vencer 2-1 al León y se mantiene en la pelea por los primeros puestos de la clasificación. El equipo celeste necesita seguir sumando para llegar a la última jornada con posibilidades de terminar como líder del campeonato.

¿QUÉ LUGAR DE LA TABLA general ocupan?

Cruz Azul ocupa el tercer puesto de la clasificación con 29 puntos, producto de nueve victorias, dos empates y cuatro derrotas en 15 partidos disputados.

Tigres, en cambio, se encuentra en el lugar 15 con 15 unidades. Los felinos registran tres triunfos, seis empates y seis derrotas, números que los dejaron sin posibilidades de avanzar a la fase final.

La diferencia de 14 puntos refleja los distintos momentos de ambos clubes. Mientras La Máquina busca asegurar una buena posición para la Liguilla, los universitarios intentarán despedirse de su afición con un resultado positivo.

¿A QUÉ HORA Y DÓNDE VER EL partido?

El encuentro correspondiente a la Jornada 16 del Apertura 2026 se disputará este sábado 7 de noviembre a las 19:00 horas, tiempo del centro de México.

La Liga MX confirmó un cambio en la programación original, pues el partido estaba contemplado para comenzar a las 17:00 horas. El silbatazo inicial se recorrió dos horas y se mantuvo la misma fecha y sede.