Cruz Azul vs. Chivas: Horario y canales de la semifinal

Este miércoles, el balón rodará en el primer capítulo de la serie que Cruz Azul y Guadalajara jugarán en las semifinales del torneo Clausura 2026 de la Liga MX.

Cruz Azul avanza a semifinales tras eliminar a Atlas

Por un lado, Cruz Azul culminó la fase regular del torneo en el tercer lugar de la tabla general con un saldo de nueve victorias, dos derrotas y seis empates. Después, los celestes eliminaron a Atlas en los Cuartos de Final para instalarse en las semifinales del torneo.

Chivas asegura boleto a semifinales pese a bajas

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En la otra cara de la moneda, Chivas terminó en el segundo lugar de la tabla general con once victorias, tres derrotas y tres empates. Los rojiblancos, pese a las bajas que sufrieron por la concentración de la Selección Mexicana, echaron a Tigres en los Cuartos de Final del certamen. Y con ello aseguraron su boleto a las semifinales.

Esta noche, en el Estadio Banorte, la Máquina de Joel Huiqui recibirá la visita del Rebaño Sagrado de Gabriel Milito para disputar el partido de ida. Cabe recordar que la vuelta se jugará el próximo sábado, 16 de mayo, en el Estadio Jalisco.

La última vez que ambas escuadras se enfrentaron en la "Fiesta Grande" del futbol mexicano fue en el pasado Apertura 2025, durante la instancia de los Cuartos de Final. En ese entonces, Cruz Azul se adueñó de la serie para, posteriormente, caer en las semifinales ante Tigres.

Este es el horario y los canales de transmisión para ver el primer capítulo de las semifinales, mismo que pasará por televisión abierta.

Miércoles, 13 de mayo

Cruz Azul vs Chivas | 20:00 horas (tiempo del centro de México) | Transmisión por la señal de ViX Premium, TUDN, Canal 5 y Azteca 7.