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Tras la Última Fecha FIFA de 2026, la Liga MX retoma su actividad para llevar a cabo la jornada final de la fase regular del Apertura 2026. Esta fecha se anticipa como crucial, con varias definiciones en la clasificación general. Varios equipos todavía luchan por asegurar su plaza en la fase final, lo que intensifica la relevancia de cada uno de los partidos restantes.

En el liderato de la tabla se encuentra Cruz Azul, que acumula 32 puntos, seguido de cerca por América y Chivas, ambos con 30 unidades. Este final de torneo se presenta como un escenario de gran tensión, ya que Cruz Azul se enfrentará a Chivas en un encuentro que podría definir al campeón de la fase regular. Por su parte, América se medirá contra Tigres en el Estadio Universitario, lo que añade otro nivel de competitividad a la jornada.

En la parte alta de la tabla, Toluca ocupa la cuarta posición con 27 puntos, lo que lo coloca en una situación favorable junto a Atlas, que también suma 27 unidades. En lo que respecta a los equipos actualmente clasificados, Santos Laguna sigue en la lucha con 25 puntos, seguido por Rayados de Monterrey con 24 y León, que tiene 23. No obstante, la batalla por los lugares de clasificación está lejos de concluir, dado que Pachuca, Tijuana y Pumas, todos con 21 puntos, aún poseen oportunidades matemáticas de acceder a la fase de Liguilla, lo que podría alterar significativamente el desarrollo del torneo.

La combinación de resultados posibles y los enfrentamientos directos sitúan a esta jornada como una de las más emocionantes y decisivas de la competencia. La expectativa en torno a los resultados finales y sus implicaciones para los equipos en contienda ofrece un atractivo adicional para los aficionados al fútbol, que aguardan con interés el desenlace del Apertura 2026.

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