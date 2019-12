¿Cuál es el protocolo en caso de escuchar el "Eh pu.."?

Después de que en la ida de los cuartos de final se escuchó el polémico grito de "Eh.. puto" en los partidos de Morelia-León y América-Tigres, la Liga MX estaría más enfocada en erradicar el cántico para evitar que se repita en lo que resta de la Liguilla.

En el primer cotejo mencionado, el central José Alfredo Peñaloza suspendió las acciones por minutos, pero no trasladó a los futbolistas a los vestidores, como dicta el reglamento. En el segundo juego, el silbante Fernando Guerrero no aplicó un solo rubro de lo que dicta el protocolo.

Entonces, ¿cuáles son los pasos que deben seguir los árbitros en la vuelta de los cuartos de final, que arrancan hoy, en caso de que los aficionados insulten al portero rival con este llamado?

Desde la Jornada 15, el reglamento de la Liga MX señala cuatro puntos a aplicar si las porras exclaman el famoso "Eh.. puto" durante el despeje del arquero.

1.- En la primera manifestación ofensiva, el sonido local hará la atenta recomendación para que esto no vuelva a suceder; dicha recomendación también aparecerá en las pantallas de los estadios.

2-. En caso de presentarse por segunda ocasión, el árbitro detendrá el partido dos minutos para que el sonido local llame a la afición a cesar las faltas de respeto y para que las autoridades puedan retirar a los culpables de estos actos.

3 -. La tercera llamada de atención resultará en una nueva suspensión del partido, el árbitro pedirá a los jugadores que se dirijan a los vestidores por cinco minutos antes de reanudar el encuentro.

4-. Si la situación se repite, el árbitro y el comisario del partido reportarán por escrito lo sucedido y se turnará el caso a la Comisión Disciplinaria de la Federación Mexicana de Futbol, donde las sanciones pueden ser, incluso, el veto de estadio.

Marco Antonio Ortiz Nava, de 31 años de edad y cinco temporadas de experiencia en Primera División, estará en el duelo entre León y Morelia; y Fernando Hernández Gómez hará lo propio en Querétaro, con los Gallos Blancos y Necaxa.