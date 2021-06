¿Cuál es la trayectoria de los abanderados de México en Juegos Olímpicos?

El pasado 23 de junio, el Comité Olímpico Mexicano (COM) anunció a los dos abanderados de la delegación mexicana en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020: la golfista Gaby López y el clavadista Rommel Pacheco. Estos dos atletas serán los encargados de portar la bandera de México en la ceremonia de apertura de la justa olímpica, la cual se llevará a cabo el 23 de julio.

Carlos Padilla Becerra, el presidente del COM, reveló los nombres de los abanderados tras una reunión virtual, en donde se aprobó otorgarle tal distinción a los atletas mencionados de manera unánime.

"Creemos que nuestros atletas cuentan con las trayectorias deportivas y calidad humana que apoyan esta distinción. Sabemos que además serán un referente de la Delegación Mexicana en la máxima justa deportiva", mencionó Padilla Becerra.

¿Quién es Gaby López?

María Gabriela López Butron nació en la Ciudad de México el 9 de noviembre de 1993. Cursó la licenciatura en Comunicación en la Universidad de Arkansas. Fue integrante del primer equipo All American 2013, 2014 y 2015. También fue tres veces campeona colegial y Top 10 del Mundo como Amateur.

Ha competido en la élite golfística femenil (LPGA) Ladies Professional Golf Association (2016) desde hace seis años, en donde ha terminado dentro de los 10 primeras. Cabe mencionar que debutó en los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro 2016. Hasta la fecha ha conseguido dos títulos (Blue Bay LPGA 2018, Tournament of Champions 2020). Ha sido campeona en el torneo de Orlando, Florida, por la LPGA 2020.

¿Quién es Rommel Pacheco?

Rommel Aghmed Pacheco Marrufo nació el 12 de julio de 1986 en Mérida, Yucatán. Compite en la prueba de clavado trampolín tres metros (individual y sincronizados). Pertenece a la Secretaría de la Defensa Nacional, donde tiene el rango de Teniente E.F. y d. Se graduó como licenciado en Administración en la Universidad Anáhuac Mayab. Fue miembro de la Comisión de Atletas del Comité Olímpico Mexicano y actualmente es Diputado Federal electo por mayoría en el III Distrito Federal de Yucatán.

Rommel Pacheco fue medalla de plata en trampolín tres metros en la Serie Mundial de Clavados de Sagamihara 2019, Beijing 2019, Montreal 2019 y en el Campeonato Mundial Gwangju 2019. En 2018 fue Atleta Role Model elegido por el Comité Olímpico Internacional para los Juegos Olímpicos de la Juventud de Buenos Aires 2018. Ha sido medallista en Campeonatos Mundiales, Copas del Mundo, Series Mundiales, Juegos Panamericanos y Juegos Centroamericanos y del Caribe.