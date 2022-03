¿Cuál sería el grupo más fácil que podría tocarle a Tri en Mundial?

CIUDAD DE MÉXICO, marzo 31 (EL UNIVERSAL).- La Selección Mexicana ya consiguió el primer objetivo, clasificar a la Copa del Mundo de Qatar 2022, es el octavo Mundial al que clasifica de manera consecutiva.

México amaneció este 31 de marzo en el lugar 9 del ranking de la FIFA, mismo que define el número de bombo donde será colocado, en esta ocasión el tricolor aparece en el bombo 2.

La Selección Mexicana comparte bombo con las escuadras de: Países Bajos, Dinamarca, Alemania, Uruguay, Suiza, Estados Unidos y Croacia.

Gerardo Martino y sus dirigidos conocerán a sus rivales en la Copa del Mundo de Qatar 2022 este viernes, el juego mostrado por esta escuadra ha generado dudas, sin embargo, el técnico reconoce que hay tiempo para mejorar de cara al certamen.

Lo mostrado por la Selección Mexicana en los últimos partidos apuntan a que la forma de no quedar eliminado en la fase de grupos del Mundial, sería estar con rivales de poca dificultad.

¿Cuál sería el grupo más fácil para México?

Bombo 1: Qatar

Bombo 2: México

Bombo 3: Serbia / Irán

Bombo 4: Ganador del repechaje Perú vs (Australia vs Emiratos Árabes Unidos)



---¿Cuándo y dónde es el sorteo de la Copa del Mundo Qatar 2022?

Este viernes 1 de abril se realizará el sorteo de los grupos de la Copa del Mundo de Qatar 2022, el lugar es el Centro de Exposiciones de Doha.