¿Cuándo se revelará la lista del Tricolor para el Mundial 2026?
La Selección Mexicana integra el Grupo A junto a Sudáfrica, Corea del Sur y República Checa.
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CIUDAD DE MÉXICO, mayo 26 (EL UNIVERSAL).-Javier Aguirre comienza a finalizar
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el rompecabezas tricolor de su convocatoria para disputar la Copa del Mundo 2026.
Ya son mínimas las dudas del "Vasco" y en pocos días se dará a conocer su lista final rumbo al Mundial 2026. Será después del encuentro frente a la Selección de Australia.
La Selección Mexicanadebutará en la justa mundialista el 11 de junio frente a Sudáfrica en el estadio que llevará por nombre Ciudad de México y será 10 días antes cuando se conozca la lista nacional.
El 1 de junio, fecha límite para la FIFA, el "Vasco" Aguirre revelará el nombre de los 26 elegidos para disputar la próxima Copa del Mundo 2026.
Además de Sudáfrica, Corea del Sur y República Checa son los países con los que comparte el Grupo A la Selección Mexicana.
¿Qué partidos le quedan a México?
Ya sólo restan dos partidos para la preparación de la Selección Mexicana antes de su debut en el Mundial 2026.
-El sábado 30 de junio enfrentarán a la Selección de Australia en Pasadena, California.
-El jueves 4 de junio se medirá a la Selección de Serbia en el estadio Nemesio Díez de Toluca.
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