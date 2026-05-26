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¿Cuándo se revelará la lista del Tricolor para el Mundial 2026?

La Selección Mexicana integra el Grupo A junto a Sudáfrica, Corea del Sur y República Checa.

Por El Universal

Mayo 26, 2026 12:51 p.m.
A
¿Cuándo se revelará la lista del Tricolor para el Mundial 2026?
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      CIUDAD DE MÉXICO, mayo 26 (EL UNIVERSAL).-

      Javier Aguirre
      comienza a finalizar

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      el rompecabezas tricolor de su convocatoria para disputar la Copa del Mundo 2026.
      Ya son mínimas las dudas del "Vasco" y en pocos días se dará a conocer su lista final rumbo al Mundial 2026. Será después del encuentro frente a la Selección de Australia.
      La Selección Mexicanadebutará en la justa mundialista el 11 de junio frente a Sudáfrica en el estadio que llevará por nombre Ciudad de México y será 10 días antes cuando se conozca la lista nacional.
      El 1 de junio, fecha límite para la FIFA, el "Vasco" Aguirre revelará el nombre de los 26 elegidos para disputar la próxima Copa del Mundo 2026.
      Además de Sudáfrica, Corea del Sur y República Checa son los países con los que comparte el Grupo A la Selección Mexicana.
      ¿Qué partidos le quedan a México?
      Ya sólo restan dos partidos para la preparación de la Selección Mexicana antes de su debut en el Mundial 2026.
      -El sábado 30 de junio enfrentarán a la Selección de Australia en Pasadena, California.
      -El jueves 4 de junio se medirá a la Selección de Serbia en el estadio Nemesio Díez de Toluca.

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