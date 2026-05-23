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¿Cuándo será el próximo partido de la Selección Mexicana?

El próximo partido amistoso será el 30 de mayo contra Australia en Pasadena, California, como preparación para el Mundial.

Por El Universal

Mayo 23, 2026 06:01 p.m.
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      CIUDAD DE MÉXICO, mayo 23 (EL UNIVERSAL).- En el Estadio Cuauhtémoc, la Selección Mexicana superó su antepenúltimo partido de preparación para la Copa del Mundo de 2026: los goles de Brian Gutiérrez (2') y Guillermo "Memote" Martínez (54') permitieron un triunfo (2-0) del Tricolor en su duelo amistoso contra Ghana.

      Victoria y racha invicta de México en 2026

      Gracias a la victoria, México hiló un sexto compromiso sin conocer la derrota en el año mundialista, después de los empates contra Portugal y Bélgica en la pasada Fecha FIFA de marzo.

      Este fue el antepenúltimo reto de la Selección Mexicana antes del Mundial de 2026 que empezará el jueves 11 de junio. De cara al torneo de la FIFA, los dirigidos por el estratega Javier Aguirre disputarán dos partidos de preparación más: contra Australia en California y contra Serbia en Toluca.

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      Próximo partido amistoso contra Australia en California

      El penúltimo reto del combinado nacional se disputará en la cancha del estadio Rose Bowl de Pasadena, California, el próximo 30 de mayo. Ahí, México se enfrentará ante Australia.

      Cabe recordar que, desde el pasado 6 de mayo, inició una concentración en el Centro de Alto Rendimiento (CAR) con futbolistas de la Liga MX convocados por Javier Aguirre. Con el paso de los días se han incorporado jugadores que militan en el balompié europeo, situación que continuará en las próximas semanas para darle una mayor forma al plantel.

      A continuación, el horario y los canales para ver el próximo partido amistoso de la Selección Mexicana.

      Sábado, 30 de mayo

      México vs Australia | 20:00 horas (tiempo del centro de México) | Transmisión por la señal de TUDN, Azteca 7, Canal 5 y ViX.

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