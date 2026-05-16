¿Cuándo y dónde ver la Final de la Liga MX Femenil?

Un solitario gol de Alice Soto (24´) encendió el "Gigante de Acero". En la pelea por el campeonato, Monterrey se adueñó de la victoria (1-0) ante el América en el primer capítulo de la final del torneo Clausura 2026.

Monterrey gana primer partido de la final Liga MX Femenil 2026

Este domingo, 17 de mayo, la Liga MX Femenil conocerá a su nueva campeona. El Estadio Ciudad de los Deportes será el escenario donde ambas protagonistas saltarán a la cancha para definir quién se quedará con la corona.

Noventa minutos separan a Monterrey de conquistar su quinto título. Mientras que, por su parte, una victoria sería decisiva para que América salde la deuda que tiene con su afición y rompa la maldición que la ha alejado de su tercera estrella.

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América busca título tras siete finales disputadas en Liga MX Femenil

Cabe recordar que de las últimas ocho finales en la Liga MX Femenil, las Águilas han estado en siete. Sin embargo, sólo han ganado una.

Después del partido de ida, el estratega Ángel Villacampa aseveró que las azulcremas maduraron después de dichos tropiezos, por lo que confía en que alcanzaran su tercer título.

"Sigo pensando lo mismo, el segundo partido es una consecuencia del primero. Lo que tenemos que hacer hay dos caminos: mostrar frustración, un camino de que no salieron las cosas como queríamos, o aprender a mejorarlas, creer que se puede y no hay otra situación. Hemos madurado mucho, es hora de madurarlo. Creo en ellas, en el equipo", sentenció en conferencia de prensa.

Este es el horario y los canales de transmisión para ver la Gran Final de la Liga MX Femenil.

Domingo, 17 de mayo

América vs Monterrey | 12:00 horas (tiempo del centro de México) | Transmisión por la señal de ViX Gratis, TUDN y el canal de YouTube de la Liga MX Femenil.