Cuauhtémoc Blanco critica que inflen a Gilberto Mora

¿Quieres resumir esta noticia? Clic aquí Resumen Destacados Preguntas y respuestas

México.- Gilberto Mora se ha convertido en uno de los nombres que más ilusionan al futbol mexicano. Sin embargo, Cuauhtémoc Blanco considera que el entorno debe tener paciencia con el juvenil de Xolos de Tijuana y señaló a los medios de comunicación por las expectativas que han generado alrededor de su futuro.

El exfutbolista reconoció las condiciones que ha mostrado el jugador de 18 años, tanto con Tijuana como con la Selección Mexicana, pero advirtió que todavía tiene camino por recorrer antes de dar el salto al futbol europeo.

"Ojalá y le vaya muy bien, los medios lo han levantado así como una estrellota, pero al final de cuentas como mexicano, le deseamos que le vaya muy bien. Hay que esperar, no es fácil jugar en Europa, entonces hay que llevarlo poco a poco al chavo", declaró en entrevista con ESPN.

´El Cuau´ insistió en que Mora debe mantener los pies sobre la tierra y continuar con su desarrollo sin dejarse llevar por los reflectores. Para el histórico jugador del América, el joven ya ha dejado destellos de su talento, pero necesita aprovechar el tiempo que le queda en el futbol mexicano para seguir creciendo.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

"Ha tenido buenos destellos en Tijuana, en la Selección, pero creo que ojalá los pies sobre la tierra, porque, como te menciono, ustedes como medios de comunicación lo crecieron muchísimo", agregó.

EUROPA TENDRÁ QUE ESPERAR

Aunque Mora ha despertado expectativas sobre una posible llegada al Viejo Continente, Blanco consideró que todavía debe demostrar más en la Liga MX. El exseleccionado nacional señaló que no está claro cuándo podría concretarse su salida y que los próximos torneos serán importantes para su evolución.

"Yo creo que es un joven, está empezando, ojalá sirva esta temporada", comentó.