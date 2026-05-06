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Cuauhtémoc Blanco firma y patea playera de Chivas en evento

El exjugador y figura pública Cuauhtémoc Blanco firmó una camiseta de Chivas y luego la pateó durante un evento reciente.

Por El Universal

Mayo 06, 2026 07:56 p.m.
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Cuauhtémoc Blanco firma y patea playera de Chivas en evento

CIUDAD DE MÉXICO, mayo 6 (EL UNIVERSAL).- La rivalidad entre América y Guadalajara es, sin duda, la más emblemática del futbol mexicano. A lo largo de los años se ha construido a partir de duelos intensos y cargados de pasión, en los que ambas aficiones exigen que sus equipos lo dejen todo en la cancha en cada edición del llamado Clásico Nacional.

Rivalidad histórica entre América y Guadalajara

En esa historia destacan futbolistas que marcaron época y le dieron un significado especial a cada enfrentamiento. Uno de ellos es Cuauhtémoc Blanco, mítico número diez del América, quien durante su carrera se caracterizó por su abierto rechazo hacia los colores rojiblancos.

Gesto de Blanco en evento reciente

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Ese sentimiento parece no haberse apagado con el paso del tiempo. Incluso tras su retiro y ahora en su faceta como figura pública, el exdelantero continúa participando en partidos de exhibición junto a leyendas de su generación, manteniendo viva la esencia de aquella rivalidad.

Recientemente, Blanco —quien también brilló con la Selección Mexicana— volvió a ser protagonista de una acción que rápidamente se hizo viral y despertó la euforia de la afición azulcrema. Durante un evento, un aficionado se acercó para pedirle un autógrafo... pero sobre una camiseta de Chivas.

Lejos de rechazar la petición, el originario de Tepito accedió a firmarla; sin embargo, tras estampar su firma, tiró la playera al suelo y la pateó, en un gesto que muchos interpretaron como una muestra más de su histórica animadversión hacia el acérrimo rival.

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