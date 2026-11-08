"Cuco" Raya sobresale en la Triple Corona

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La segunda jornada de la Triple Corona "El Triunfo Legendario", que se desarrolla en la Arena Potosí, tuvo actividad en las categorías Derby Profesional y Nuevos Talentos, donde los participantes demostraron su habilidad y precisión en la cala de caballo, una de las suertes más representativas de la charrería. La actuación más sobresaliente de la jornada correspondió a José Refugio Raya Quiróz, quien obtuvo la mejor calificación del Derby Profesional con 62 puntos.

Conocido como "Cuco" Raya, el jinete montó al ejemplar "Poisson" y realizó una punta de 22 metros con 50 centímetros en dos tiempos, complementando su participación con los lados, medios lados, ceja y retorno al cuadro. Su ejecución le permitió recibir la calificación de 62 unidades entre los 24 competidores de la categoría, resultado que lo colocó al frente de los jinetes que avanzaron a la final. También consiguieron su clasificación Fernando Ríos, con "Caporal", con 57 puntos; Alfredo Quesada, con "Isabela", con 56; Ricardo León, con "Suburban", y Alfredo Franco, con "Spooky", ambos con 55, además de Alfredo Quesada, con "Centella", con 54 unidades.

Por su parte, en la categoría Nuevos Talentos, Abraham Sabag, originario de Jerez, Zacatecas, se quedó con el primer lugar al sumar 55 puntos con su caballo "Amuleto". El segundo puesto fue para Óscar Andrés Pérez García, de Aguascalientes, con "Tormentoso" y 52 unidades; Juan Jiménez, del Estado de México, ocupó el tercer sitio con "Piñón" y 51 puntos; Brayan Zepeda, de Jalisco, terminó cuarto con "Cajeta" y 49, mientras que Juan Jiménez también consiguió la quinta posición con "Bellota", al registrar 48 puntos.