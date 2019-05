Damiano Cima gana la etapa 18 del Giro de Italia

SANTA MARIA DI SALA, Italia.- El italiano Damiano Cima se llevó su primera Victoria como profesional, ganando el jueves la 18va etapa del Giro de Italia, al tiempo que el ecuatoriano Richard Carapaz retuvo la camiseta de líder.

Cima, del equipo Nippo-Vini Fantini-Faizane, había sido parte de un trío de escapados que fue alcanzado por el pelotón en los últimos metros de la ruta mayormente descendente de 222 kilómetros (138 millas) de Valdaora a Santa Maria di Sala.

Pero Cima, de 25 años, contuvo al pelotón en el sprint para darle a su equipo su primera victoria en el Giro, su primer Grand Tour.

"No puedo creer lo que acaba de suceder", dijo Cima. "Me he pasado tantos kilómetros en despegues en este Giro. Pensé que nunca lo lograría, pero gané hoy. Es algo loco. El sueño de una vida".

Pascal Ackermann entro segundo y Simone Consonni tercero.

"No hay dudas de que estoy algo desilusionado porque no gané", dijo Ackermann. "Si vieron como ocurrió el despegue, ciertamente él es el afortunado ganador hoy. Fue el más fuerte. Ellos estaban batallando duramente contra nuestro equipo".

Carapaz sigue 1 minuto y 54 segundos delante de Vincenzo Nibali y 2:16 sobre Primoz Roglic.

"Fue una atapa tranquila, pero larga, intensa solamente al inicio", dijo Carapaz, de Movistar. "De nuevo tuve bien respaldo de mi equipo. Mañana será una prueba importante, pero estoy confiado en que retendré la camiseta rosa".

El Giro regresa a las montañas para la 19na etapa el viernes, una ruta de 151 kilómetros de Treviso a San Martino di Castrozza.