Dan a conocer, con nuevo formato, el calendario de la Copa MX

La Copa MX dio a conocer el calendario de la temporada 2019-2020, la cual se disputará con un formato distinto a partir de esta edición. Los juegos que inaugurarán la nueva temporada el 30 de julio serán: Venados vs Atlante y Santos Laguna vs Correcaminos de la UAT, ambos a las 19:00 horas.

Por su parte, la Fase de Grupos culminará con la jornada 7 que se jugará el 5 y 6 de noviembre del año en curso. El nuevo formato contará con partidos de ida y vuelta en la Fase Final, por ello los octavos se disputarán del 21 al 29 de enero del 2020, los cuartos del 11 al 19 de febrero y las semifinales del 3 al 18 de marzo.

Respecto a la final de ida se jugará el miércoles 8 de abril y el enfrentamiento de vuelta será el 15 del mismo mes. Además, América no tendrá participación en este torneo porque fungirá como representante de la Liga BBVA en la Liga de Campeones de CONCACAF.

Respecto al FC Juárez, subcampeón de la Copa MX, compartirá el Grupo 3 con Atlante y Venados. Su debut será en la jornada 2 cuando enfrente a los yucatecos en el Olímpico Benito Juárez.