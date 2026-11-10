Debutan con un triunfo Sabalenka y Andreeva
Resumen
Destacados
Preguntas y respuestas
Washington.- La bielorrusa Aryna Sabalenka y la rusa Mirra Andreeva superaron este lunes a la checa Karolina Muchova y a la ucraniana Elena Svitolina, respectivamente, en su debut en las Finales de la WTA en 2026 que se disputan en Indian Wells.
Sabalenka, número dos del mundo, se deshizo de Muchova (n.7) por 7-6(2) y 7-5 en 1 hora y 53 minutos. La bielorrusa, que perdió el número uno en septiembre tras casi dos años, nunca ha ganado unas Finales de la WTA.
Por su lado, Andreeva, vigente campeona en Roland Garros, derrotó a Svitolina por 6-4 y 6-0 en solo 1 hora y 10 minutos. Para Svitolina, este fue su primer partido desde que anunció su separación del francés Gael Monfils, su esposo.
Andreeva y Sabalenka encabezan ahora el Grupo 2 de las Finales de la WTA, que reúne a las ocho mejores tenistas del año, a la conclusión de la primera jornada.
¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí
Este martes arranca la segunda jornada con los partidos del Grupo 1 entre la estadounidense Coco Gauff y la checa Linda Noskova y entre la también estadounidense Jessica Pegula y la ucraniana Marta Kostyuk.
Noskova y Gauff lideran ese grupo tras sus respectivas victorias del domingo ante Kostyuk y Pegula.
no te pierdas estas noticias
Revelan fecha del Gran Premio de México 2027
El Universal
La FIA confirma que el Autódromo Hermanos Rodríguez será sede de dos carreras de Fórmula 2 en 2027.
Alisson Becker espera firmar un nuevo contrato con Liverpool
AP
El portero afirmó que su agente está en conversaciones para una posible renovación.
España e Inglaterra tienen 5 en el once ideal del fútbol femenino. EEUU vuelve a quedar fuera
AP
El sindicato global FIFPRO anunció el once ideal femenino con la ausencia de jugadoras estadounidenses desde 2023.