Debutan con un triunfo Sabalenka y Andreeva

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Washington.- La bielorrusa Aryna Sabalenka y la rusa Mirra Andreeva superaron este lunes a la checa Karolina Muchova y a la ucraniana Elena Svitolina, respectivamente, en su debut en las Finales de la WTA en 2026 que se disputan en Indian Wells.

Sabalenka, número dos del mundo, se deshizo de Muchova (n.7) por 7-6(2) y 7-5 en 1 hora y 53 minutos. La bielorrusa, que perdió el número uno en septiembre tras casi dos años, nunca ha ganado unas Finales de la WTA.

Por su lado, Andreeva, vigente campeona en Roland Garros, derrotó a Svitolina por 6-4 y 6-0 en solo 1 hora y 10 minutos. Para Svitolina, este fue su primer partido desde que anunció su separación del francés Gael Monfils, su esposo.

Andreeva y Sabalenka encabezan ahora el Grupo 2 de las Finales de la WTA, que reúne a las ocho mejores tenistas del año, a la conclusión de la primera jornada.

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Este martes arranca la segunda jornada con los partidos del Grupo 1 entre la estadounidense Coco Gauff y la checa Linda Noskova y entre la también estadounidense Jessica Pegula y la ucraniana Marta Kostyuk.

Noskova y Gauff lideran ese grupo tras sus respectivas victorias del domingo ante Kostyuk y Pegula.