Definen fecha y hora para final de Concachampions

Una vez más, la Liga MX superó a los equipos de Concacaf al asegurar que el torneo regional se quedará en México, pues Toluca y Tigres firmaron su pase a la final de la Concachampions 2026, luego de dejar en el camino a clubes de la MLS.

Los felinos se convirtieron en finalistas del certamen al derrotar al Nashville. La serie entre los regiomontanos y los estadounidenses fue de pocos goles, aunque todos a favor de los de la U.

En la ida, los Tigres vencieron 0-1 al Nashville y para la vuelta firmaron el mismo marcador para un global de 2-0 y de esta forma sellar su pase a la gran final del torneo de la Concacaf.

Los Diablos sí tuvieron que pelear más para poder meterse al duelo por el título. Toluca jugó ante el LAFC, en el primer partido se llevaron un duro revés al caer 2-1 en Los Ángeles, por lo que llegaban a su casa obligados a ganar.

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Ya en el Nemesio Diez, el cuadro mexiquense no tuvo piedad y goleó 4-0 al equipo angelino para ganar la serie con un 5-2 global.

Toluca y Tigres no solamente buscan la gloria regional, pues también está en juego el boleto a la Copa Intercontinental de 2026 y para el Mundial de Clubes de 2029.

Toluca vs Tigres: Horario y día de la final de la Concachampions

Gracias a su gran torneo, los Diablos Rojos serán locales en este histórico encuentro.

Día: sábado 30 de mayo

Horario: 17:00 horas

Lugar: Estadio Nemesio Diez.