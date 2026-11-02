Definen ganadores del Premio Mpal. del Deporte 2026

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Fueron dados a conocer los ganadores del Premio Municipal del Deporte 2026, reconocimiento que distingue los resultados, las trayectorias y las aportaciones de deportistas y entrenadores de San Luis Potosí. Tras una reunión del jurado calificador, integrado por entrenadores, periodistas deportivos, expresidentes de asociaciones y ganadores de ediciones anteriores, se analizaron las propuestas presentadas para definir a los galardonados en las distintas categorías.

En la modalidad de atleta no profesional, la distinción correspondió a Ángela Paulett Muñoz Delgadillo, jugadora de voleibol que se convirtió en la primera potosina en ser convocada a la selección nacional mayor. Entre sus principales méritos destaca su participación en los Juegos Centroamericanos y del Caribe, celebrados en Santo Domingo, República Dominicana, donde además asumió la capitanía del representativo mexicano.

En la categoría de atleta profesional, el reconocimiento fue para Silvia Elena Guerrero García, destacada jugadora de softbol por su trayectoria en la Liga Mexicana de Softbol. Guerrero sobresalió como pitcher con las Bravas de León, después de iniciar su carrera profesional con Sultanes de Monterrey. También destacó como la mejor pitcher del Campeonato Nacional Femenil Sub-25, celebrado en Sinaloa.

Por su parte, Karina Andrea Mosti, de la disciplina de patinaje artístico, fue elegida como la mejor entrenadora del año. Durante el periodo de evaluación sobresalió por los resultados obtenidos en los Juegos Centroamericanos y del Caribe de Santo Domingo, donde consiguió una medalla de oro en la modalidad de free skating. Asimismo, en el Campeonato Panamericano de la especialidad, celebrado en Argentina, logró colocar a sus atletas entre las diez mejores exponentes de la competencia.

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En la categoría de Deporte Adaptado, el galardón fue otorgado a Francisco Javier Rangel Monreal, representante del futbol 5 para ciegos. Entre sus principales logros se encuentra su convocatoria a la selección nacional para disputar la Copa América 2026 en Sao Paulo, Brasil, donde formó parte del equipo mexicano que obtuvo el quinto lugar. Además, destacó en la Liga Nacional de Futbol para Ciegos por su productividad ofensiva y la cantidad de minutos disputados, méritos que le valieron este reconocimiento municipal.