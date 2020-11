Definen horarios y fechas de las semifinales del Guard1anes 2020

León, Pumas, Cruz Azul y Chivas son los únicos que se mantienen con vida en la Liga MX y buscarán el boleto a la gran final de la competencia.

Miércoles 2 de diciembre

Chivas vs León - estadio Akron (21:05 hrs)

Jueves 3 de diciembre

Cruz Azul vs Pumas - estadio Azteca (21:00 hrs)

Sábado 5 de diciembre

León vs Chivas - estadio León (21:00 hrs)

Domingo 6 de diciembre

Pumas vs Cruz Azul - estadio CU (18:30 hrs)