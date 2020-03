Denuncian estafas de "representantes" en el futbol mexicano

La Liga de Balompié Mexicano es el objetivo de quienes quieren una oportunidad en el futbol profesional, pero no sólo jugadores o entrenadores, sino personajes que gustan de cometer actos de mala fe.

Durante los pasados días, se ha sabido de diversos estafadores que buscan su "mina de oro" en jóvenes que aspiran a jugar en el nuevo circuito.

A través de sus redes sociales, el Atlético Ensenada FC ha denunciado este fenómeno en un comunicado que señala puntualmente a Héctor Morales, quien se presume ha intentado llevar a cabo el tipo de acto antes mencionado.

"ATENCIÓN El Ensenada FC no tiene representantes ni promotores que cobren dinero por pertenecer al equipo. Somos una institución comprometida, seria, profesional y honesta. El señor Héctor Morales no tiene ningún vínculo con el club. ¡No se dejen engañar!", se lee en el tuit.

La publicación muestra una foto de Morales y está acompañada por capturas de pantalla de la "promotora" Marshall's, una de las señaladas y que presume tener "ocho jugadores registrados oficialmente en distintos clubes".