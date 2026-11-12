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Deshaun Watson será titular ante los Texans

Por AP

Noviembre 12, 2026 03:00 a.m.
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Deshaun Watson será titular ante los Texans
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      BEREA.- Deshaun Watson será el quarterback titular de Cleveland el domingo contra Houston, después de perderse el partido de la semana pasada por una conmoción cerebral y observar desde la banda cómo Shedeur Sanders estuvo cerca de conducir a los Browns a la victoria. El entrenador Todd Monken esperó hasta el miércoles para anunciar que se mantiene con Watson por delante de Sanders, quien tuvo algunos buenos momentos en la derrota 23-22 el domingo en tiempo extra en Nueva Orleans.

      Watson ha guiado a los Browns (5-4) a cinco victorias viniendo de atrás esta temporada y ahora enfrentará a los Texans, que lo seleccionaron en el draft de 2017 antes de traspasarlo a Cleveland en un impactante canje cinco años después. Este será el tercer partido de Watson contra su exequipo.

      Monken no se comprometió el lunes respecto a su quarterback, al señalar que quería reunirse con su cuerpo técnico ofensivo antes de elegir a su titular.

      Watson sufrió una conmoción cerebral en el primer cuarto de un partido contra Pittsburgh el 1 de noviembre. Se perdió una jugada, terminó el encuentro y no mostró síntomas hasta el día siguiente de la derrota 27-6. No recibió el alta del protocolo sino hasta el sábado y Monken decidió darle la titularidad a Sanders, quien había tomado todas las repeticiones de práctica durante la semana. Sanders, quien tuvo siete titularidades como novato la temporada pasada, tuvo dificultades durante los primeros tres cuartos contra los Saints. Sin embargo, realizó varias jugadas positivas en el cuarto periodo y en el tiempo extra, y terminó con 297 yardas por pase, dos touchdowns y un índice de 114,6.

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