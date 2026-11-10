Destacan ciclistas potosinos en Ver.

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Los ciclistas potosinos Milton Carlos Sánchez Sandoval y Jimena Méndez Sánchez tuvieron una sobresaliente participación en la Copa del Porvenir Veracruz 2026, al colocarse entre los mejores exponentes de las categorías Junior 16-17 años. Ambos enfrentaron a representantes juveniles de 30 estados de la República Mexicana, en una competencia que reunió a algunos de los principales talentos del ciclismo nacional.

En la categoría Junior Varonil 16-17 años, Milton Carlos Sánchez Sandoval, representante de los equipos Matamoros Team y Tenis Star, consiguió la cuarta posición con un tiempo acumulado de 2 horas, 55 minutos y 59 segundos. El potosino se quedó a solamente 13 segundos del primer lugar, ocupado por Jeencarlo Manuel Celaya Escárcega, quien registró 2 horas, 55 minutos y 46 segundos, por lo que estuvo muy cerca de subir al podio.

Por su parte, Jimena Méndez Sánchez, integrante del equipo Impresiones Posadas, finalizó en la sexta posición de la categoría Junior Femenil 16-17 años, con un registro acumulado de 2 horas, 49 minutos y 32 segundos. La ciclista potosina quedó a 14 segundos de la campeona, Mariana Paola Rivas Treviño, quien detuvo el cronómetro en 2 horas, 49 minutos y 18 segundos. Jimena destacó especialmente por su desempeño en la prueba de ruta, donde mostró fortaleza y capacidad competitiva.

Los resultados de ambos representantes adquieren relevancia debido a que la Copa del Porvenir 2026 otorgó dos pases directos por categoría, tanto en la rama femenil como en la varonil, para la Copa de Naciones 2027. Además, la organización contempla entregar dos boletos adicionales de acuerdo con criterios técnicos, situación que mantiene abiertas las posibilidades de Milton y Jimena de alcanzar una convocatoria internacional.

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La competencia estuvo integrada por tres pruebas: contrarreloj, critérium y ruta, cuyos tiempos fueron acumulativos, por lo que los participantes tuvieron que demostrar regularidad, resistencia física y estrategia a lo largo de todo el certamen. Ambos ciclistas potosinos consiguieron mantenerse entre los mejores de sus respectivas divisiones, resultado que refleja el trabajo realizado durante su preparación deportiva.