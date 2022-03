Detienen a dos más por los hechos del estadio Corregidora

QUERÉTARO, Qro., marzo 17 (EL UNIVERSAL).- En los últimos días, se detuvieron a dos más personas del sexo masculino que contaban con órdenes de aprehensión por los hechos ocurridos en el partido Gallos vs Atlas, informó la Fiscalía General del Estado (FGE).

En total, dijo la dependencia, ya suman 27 mandatos judiciales cumplimentados por la Policía Investigadora del Delito (PID), adscrita a la Fiscalía.

A estas dos personas, se les detuvo por el delito de violencia en espectáculos deportivos y se les presentará ante el Juez de Control, para definir su situación jurídica. Las órdenes de aprehensión, fueron cumplimentadas en la capital del estado de Querétaro.

La Fiscalía General dijo que continúa con los trabajos de investigación e identificación de más probables intervinientes en los hechos ya mencionados. Por ello, si alguien aún cuenta con información la proporcione al 442 238 7622.



---Gobierno Federal reitera que no hubo muertos por el conflicto en La Corregidora

Ricardo Mejía, subsecretario de seguridad pública, brindó la actualización del caso de violencia que se registró el pasado 5 de marzo en el estadio La Corregidora, donde precisó que no existen decesos.

"No hubo como se informó en redes ninguna persona que haya muerto", aseguró durante la conferencia matutina en Palacio Nacional.

Mejía reveló que existe un mecanismo de información con la Federación Mexicana de Futbol y la Liga MX para "brindar un intercambio de información y coadyuvar con las autoridades locales".