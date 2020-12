Diego Ortiz ya piensa en otra campaña

Diego Ortiz, volante de la camioneta marcada con el número 19 Raisa-Ms-Agapsa-Cluny se dijo frustrado por la última carrera de la temporada en la que un inconveniente le dejó fuera de los tres primeros puestos. Sin embargo, el joven piloto ya piensa en lo que será la próxima temporada 2021 en el automovilismo.

En ese sentido, refirió que por el momento no sabe cuál será su futuro próximo, sin embargo, deseó seguir el próximo año en Trucks México Series.

"Hay que esperar, hay que ver qué planes hay, todavía no hay nada seguro, aunque estoy muy emocionado de poder seguir el próximo año en Nascar México", mencionó Diego.

Destacó que la labor de los miembros de su escudería le permitió conseguir podios en distintas fechas de la actual campaña y terminar en el 6º lugar del campeonato de pilotos con 405 puntos.

"Quiero agradecer a todo el equipo que me estuvo apoyando todo el año, la confianza que me dieron desde el principio, porque si no teníamos la camioneta para estar hasta adelante, estuvimos trabajando mucho", subrayó el capitalino.

"Había días que me iba al taller para seguir aprendiendo y ayudando y eso al final rinde frutos, tuvimos podio en San Luis Potosí y en el circuito en Puebla, además de otros podios que se nos escaparon por otros contactos", recordó el joven piloto.

Finalmente, agradeció el apoyo de su familia y de todos los integrantes del equipo que preparó la camioneta 19 Raisa-Ms-Agapsa-Cluny, por confiar siempre en sus capacidades.

En la primera visita a Puebla, Ortiz Díaz finalizó en segundo lugar; y en San Luis Potosí alcanzó el tercer peldaño, siendo sus mejores resultados del año en las camionetas.