Disciplinaria suspende cuatro partidos al "Pollo" Briseño

Después de toda la polémica, se dio a conocer la sanción a Antonio Briseño luego de la fuerte entrada que mandó al hospital a Giovani Dos Santos, durante el Clásico Nacional.

"La Comisión Disciplinaria da a conocer que se sanciona al Jugador Antonio Briseño Vázquez con 4 partidos de suspensión. Se informa que, dicha sanción consiste en 2 partidos de suspensión con base en el informe arbitral por la Causal 3: Ser culpable de juego brusco grave, más 2 partidos adicionales determinados por la Comisión Disciplinaria, por los hechos acontecidos durante el encuentro entre los equipos América vs Guadalajara.

"Cabe mencionar que el Jugador Antonio Briseño deberá cumplir su sanción en el Torneo de la Liga MX, y no podrá participar en las divisiones inferiores o competencias Oficiales de la FMF", menciona el comunicado.

En la circular, la Comisión hizo referencia a su determinación con recpecto al supuesto escupitajo de "Memo" Ochoa al "Pollo" Briseño: "Se informa que se entrevistó a los involucrados en este evento, así como al árbitro asistente 2, Sr. Michel Alejandro Morales, coincidiendo en sus declaraciones, que no existió dicha acción. Por lo anterior, esta Comisión determina que no existen elementos para aplicar alguna sanción".