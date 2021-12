¿Dónde y cuándo ver las semifinales de ida del Apertura 2021?

Falta poco para las semifinales del Apertura 2021 de la Liga MX, en donde tres de los cuatro equipos que clasificaron de forma directa a la liguilla se mantienen con vida.

Pumas es el único equipo del repechaje que continúa en la disputa por el título del futbol mexicano. En esta fase enfrentará al Atlas, el segundo mejor equipo de todo el campeonato, mientras que León se verá las caras contra Tigres.

A continuación te damos los detalles de los partidos para que no te pierdas las acciones de los duelos de ida.

TIGRES vs. LEÓN. Se verán las caras por sexta ocasión en la Liguilla de la Liga MX. Se midieron en los Cuartos de Final de 1992/93 (León avanzó), Cuartos de Final 1995/96 (Tigres avanzó), Semifinales del Apertura 2016 (Tigres avanzó), Cuartos de Final del Apertura 2017 (Tigres avanzó) y Final del Clausura 2019 (Tigres Campeón).

Tigres presenta una racha de 11 partidos sin perder en el historial (4PG-7PE). La última victoria de León fue en el torneo Apertura 2017: 1-0 (Elías Hernández). La Fiera ganó en 1 de sus 18 visitas al Volcán en los torneos cortos: 0-1 (Elías Hernández) en el Clausura 2017.

Regiomontanos y Esmeraldas igualaron en 4 de los últimos 5 enfrentamientos. El equipo de San Nicolás se mantiene en la cima de la tabla de goles (28) y asistencias (22) en el Apertura 2021 (incluye Fase Regular, Reclasificación y Liguillas).

André-Pierre Gignac estuvo presente en el marcador en 4 de los últimos 6 partidos contra los Panzas Verdes en la "Fiesta Grande" (anotó en las 3 series anteriores en torneos cortos). De acuerdo a las estadísticas de DataFactory, Elías Hernández (León) anotó 6 goles contra los Regiomontanos en Liga MX tras 31 duelos en su carrera.

¿CUÁNDO VER? Miércoles 1 de diciembre

HORA: 21:00 horas

DÓNDE: Canal 5, TUDN, Afizzionados.

PUMAS vs. ATLAS. En ronda de eliminación directa en Liga MX, Pumas y Atlas se enfrentaron en 2 oportunidades con 100% de efectividad para los Universitarios. Fueron rivales en los Cuartos de Final del Clausura 2004 (victorias de Pumas por 1-2 y 3-1) y en Semifinales del Apertura 2004 (triunfos de Pumas por 4-3 y 1-2).

Pumas cuenta con un invicto de 7 encuentros en el historial de Liga MX (4PG-3PE). El último éxito de Atlas fue en el torneo Apertura 2017: 2-1 (Jaine Barreiro y Matías Alustiza; Abraham). Los Zorros ganaron en 3 de los 27 cruces en el estadio Olímpico Universitario en torneos cortos.

Auriazules y Rojinegros empataron sin goles en los últimos 2 enfrentamientos por Liga MX (Guardianes 2021 y Apertura 2021). Juan Ignacio Dinenno (Pumas) marcó 2 goles en 2 enfrentamientos contra la Academia (doblete en el Guardianes 2020). El atacante argentino encabeza el rubro general de disparos (66).

Julio Furch (Atlas) registra 7 anotaciones en 15 duelos contra Pumas UNAM (goles en 2015 x2, 2016, 2017, 2019 x2 y 2020). El centrodelantero lleva 2 conquistas en la historia de las Semifinales (con Santos vs. América en el Clausura 2018).

¿CUÁNDO VER? Jueves 2 de diciembre

HORA: 21:00 horas

DÓNDE: Canal 5, TUDN.