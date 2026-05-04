Dueño del Atlante descarta llegada del "Chicharito"

En los últimos días, el nombre de Javier Hernández se ha vuelto tendencia en los medios de comunicación y, por supuesto, en las redes sociales.

El "Chicharito" sonó, fuertemente, como uno de los candidatos para reforzar al Atlante, en su regreso a la Primera División del futbol mexicano.

Los Potros de Hierro volverán a la Liga MX, para el Apertura 2026, por lo que buscarán futbolistas para esta nueva aventura.

Miguel Herrera inicia búsqueda de refuerzos para Atlante

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El proyecto del Equipo del Pueblo estará a cargo de Miguel Herrera, quien ya se encuentra en la búsqueda de su futuras contrataciones.

Una de sus "opciones", al menos que sonaron como especulaciones, fue el máximo goleador en la historia de la Selección Mexicana.

Emilio Escalante descarta fichaje de Javier Hernández

Sin embargo, el propio Emilio Escalante, dueño del Atlante, descartó dicha posibilidad hace unos días.

"Lo del 'Chicharito' no, ni lo de Henry. Cuando pasa esto, hay promotores que lanzan sus cartas al aire", sentenció.

Aunque, recientemente, el propio "Chicharito" Hernández decidió salir a aclarar los rumores y su futuro como futbolista profesional, ya que no tiene intención de retirarse todavía.

En su cuenta oficial de Instagram (ch14_), el canterano de las Chivas se dedicó a responder preguntas que sus seguidores le hicieron y entre ellas estaba la siguiente: "¿Sí te vas al Atlante?".

"No, todo eso es falso y no tengo idea por qué surgió el rumor. No ha habido acercamientos, yo no sé nada y de verdad que no sé por qué se hizo tanto ruido con eso, pero no es verdad... es completamente falso", declaró.

Además, adelantó cuando se podría dar a conocer donde continuará su trayectoria como jugador, pero tampoco ofreció muchas pistas.

"No les puedo decir todavía, pero yo creo que como en julio sabrán", manifestó.

De igual forma, respecto a la posibilidad de colgar los botines, un usuario de la red social lo cuestionó fuertemente con la siguiente pregunta: "¿Por qué ya no sirves para jugar?".

"Ah, caray, no sé cómo responder eso porque no es verdad... ¿acaso eres Pep Guardiola, Carletto Ancelotti o sir Alex Ferguson?", respondió con sarcasmo el "Chicharito" Hernández.

En espera de saber en qué equipo jugará el próximo semestre, el exdelantero del Manchester United y del Real Madrid sólo confirmó que no será en el Atlante, pero que en los próximos meses se revelará.