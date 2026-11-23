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FILADELFIA.- Saquon Barkley corrió 38 yardas para un touchdown y aportó una chispa poco habitual para los Eagles y ayudarles a cortar una racha de siete derrotas con una victoria el domingo 19-16 sobre un ineficaz Aaron Rodgers y los Steelers de Pittsburgh.

La racha de derrotas de Pittsburgh en Filadelfia abarca ahora 12 partidos a lo largo de seis décadas, tres estadios, cinco entrenadores de los Steelers —incluidos Chuck Noll, Bill Cowher, Mike Tomlin y ahora Mike McCarthy— y ahora también ante unos Eagles que está en el último lugar y que están utilizando su tercer quarterback titular de la temporada.

La última victoria de los Steelers en Filadelfia fue el 24 de octubre de 1965.

Rodgers, que cumple 43 años el 2 de diciembre, se vio como un quarterback envejecido ante una defensa mayormente dominante. Se sostuvo con pantallas cortas y pases aún más cortos para completar 17 de 20 intentos en la primera mitad para los Steelers (6-4), pero con apenas 95 yardas. Promedió 0,5 yardas aéreas por intento en la primera mitad. Rodgers lanzó para 227 yardas y tuvo un pase de touchdown tardío de 20 yardas a Max Hurleman con 1:21 por jugar para poner el marcador 19-16. Los Eagles (3-7) pusieron fin a su peor racha desde que perdieron ocho seguidos en 2012.

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