Edgar Méndez anuncia su salida del Cruz Azul

Edgar Méndez oficializó su salida del Cruz Azul. El español regresa a casa.

Después de más de un mes de incertidumbre sobre su futuro, el ibérico comunicó hoy que ya no formará parte de La Máquina.

"Toca despedirse, pero lo hago lleno de orgullo por el tiempo que he vivido en Cruz Azul. Los tres títulos en estos dos años y medio me dan satisfacción de haber cumplido con el objetivo que nos marcamos cuando esta gran institución confió en mí", publicó Méndez, quien llegó a un acuerdo con el Alavés de la Liga de España.

Edgar fue colocado en la lista de transferibles al término del Apertura 2019, pero al no tener ofertas concretas de otros clubes, solicitó ser tomado en cuenta en el plantel tras hablarlo con Robert Dante Siboldi y Jaime Ordiales, director técnico y director deportivo, respectivamente.

El ibérico todavía jugó este fin de semana, en la victoria del Cruz Azul 3-0 sobre Santos.

Sin embargo, se concretó la negociación con el Alavés.

En dos años y medio, Méndez metió 16 goles con La Máquina.

Méndez rescindió su contrato con Cruz Azul, al que le quedaba seis meses, para regresar a su país.