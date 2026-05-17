Edgar Quero impulsa jonrón decisivo en triunfo de Medias Blancas
Michael Busch y Tristan Peters también destacaron con jonrones en un juego de alta ofensiva.
CHICAGO (AP) — El cubano Edgar Quero conectó un jonrón de dos carreras en la décima entrada y los Medias Blancas vencieron 9-8 a los Cachorros el domingo en el juego decisivo de su primera serie entre vecinos de Chicago de la temporada.
Jonrón decisivo de Edgar Quero da triunfo a Medias Blancas
Al batear con Chase Meidroth en tercera y uno fuera, Quero envió una recta de 95,5 mph de Ryan Rolison (3-1) al jardín central para su primer jonrón del año. Quero terminó con tres imparables y tres carreras impulsadas, después de irse de 37-4 en sus 15 juegos anteriores.
Andrew Benintendi se fue de 3-3 y Miguel Vargas impulsó dos carreras, mientras los Medias Blancas cerraron una impresionante estadía en casa con marca de 7-2. Tyler Davis (2-1) consiguió tres outs para llevarse la victoria ante un lleno de 38.608 aficionados.
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Destacan jonrones de Tristan Peters y Michael Busch en juego reñido
Los Medias Blancas tomaron ventaja de 7-4 con el primer cuadrangular de la trayectoria de Tristan Peters, un batazo de tres carreras ante Phil Maton en la octava. Pero los Cachorros empataron con el batazo de tres anotaciones de Michael Conforto frente al dominicano Seranthony Domínguez en la novena.
Michael Busch también se voló la barda por los Cachorros, líderes de la División Central de la Liga Nacional, que perdieron por sexta vez en ocho juegos. Alex Bregman tuvo dos hits y dos carreras impulsadas.
Busch conectó su cuarto jonrón después de que Nico Hoerner pegó un sencillo abriendo la primera entrada. El batazo de Busch, de 379 pies hacia el jardín derecho, extendió su racha embasándose a un récord personal de 18 juegos.
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