Edith Marlén Pérez Castillo, ocho veces campeona nacional de Olimpiada

Desde hace más de tres sexenios, el deporte de San Luis Potosí ha sufrido una gran fuga de talentos, los que en diferentes épocas han emigrado a otras entidades, en su afán de obtener mejores apoyos de toda índole, que les permitan tener un mejor desarrollo dentro de su disciplina deportiva, logrando en la inmediatez o a futuro destacar, ganando preseas y títulos para otro estado.

Esto ha sido muy recurrente en las últimas dos décadas, como fue el caso de la pesista potosina, Edith Marlén Pérez Castillo, que, a los 13 años de edad, se vio precisada a emigrar a otra entidad en busca del apoyo necesario para desarrollar su carrera deportiva, que a la postre resultó muy relevante, ganando medallas y títulos para otras entidades, y no para su tierra natal,

Marlén comenta haber tenido que emigrar inicialmente a Guanajuato, después de haber competido por San Luis, porque la entonces dirigencia del INPODE le negó incrementarle la beca que le otorgaban, siendo esta insuficiente para poder solventar los gastos que tenía para prepararse mejor.

En aquel momento en que partió de su tierra natal tenía 11 años, era solo un prospecto, que a base de entrenamiento, esfuerzo y sacrificio al estar alejada de su familia y ciudad, fue preparada para empezar a destacar, siendo ocho veces campeona nacional de Olimpiada en diferentes categorías en el lapso del año 2018 al 2015, representando a Guanajuato, Coahuila y Nuevo León, y dice que "subía al pódium, con una mezcla de sentimientos encontrados, sabiendo que mi triunfo sería para otro estado que no era el mío".

Y fue precisamente durante ese lapso de tiempo, cuando Marlén fue convocada para integrar el equipo mexicano de levantamiento de pesas, para empezar a foguearse en diferentes eventos fuera del país, logrando asistir en el 2011 a Medellín, Colombia, al Campeonato Panamericano Sub-15, donde obtuvo medalla de bronce.

Un año después, en el 2012, nuevamente representó a México en el Campeonato Panamericano Sub-17 efectuado en Santiago de Chile, logrando tres medallas de oro, en las modalidades de Arranque, Envión y Total, que le permitió ganarse un lugar para participar en el Campeonato Mundial Sub-20 en Eslovaquia, en donde finalizó en el cuarto lugar de la clasificación general.

Otro de los destacados desempeños de Marlén, fue su participación en el Campeonato Mundial Sub-20 desarrollado en Polonia, en el año 2015, en donde finalizó en el séptimo lugar general. En ese mismo año, entrenando en el gimnasio, sufrió una fuerte lesión en las cervicales, lo que la alejó de las entrenamientos y competencias, por poco más de seis meses.

En el lapso que estuvo inactiva, la pesista potosina, estuvo reflexionando sobre su probable retiro de la Halterofilia, y del 2015 al 2019, se mantuvo alejada de las competencias, "fastidiada de la monotonía que implica estar dentro de esa burbuja en la que estamos inmersos los deportistas de alto rendimiento, con entrenamientos, competencias, concentraciones, por los que hay que cumplir si quieres destacar, pero no es fácil estar 13 años lejos de nuestros padres, hermanos, familia, sin amigos, pues me salí de casa a los 11 años ".

Dice que en ese lapso de tiempo en que estuvo lesionada y recuperándose, pensó que un descanso le caería bastante bien para volver con renovadas energías e ilusiones a la actividad, y tras un receso, decidió regresar a su deporte, desempeñándose como entrenadora, logrando sus alumnos conseguir buenos resultados en Olimpiadas Nacionales.

Durante el receso, también realizó un curso para jueces de Levantamiento de Pesas, y en el 2018 participó como tal en la Olimpiada Nacional de ese año. Expresa que "a mi retiro definitivo de las competencias, tengo pensado dedicarme a entrenar, juecear o ser dirigente. aún no me decido, pero en su momento lo haré, pues quiero seguir ligada a mi deporte que me ha brindado muchas satisfacciones".

Marlén, cuyas mejores marcas son de 83 kilogramos en arranque, 109 en Envión, agrega que "No me retiro aún, porque no quito el dedo del renglón de prepararme y volver a las competencias, pues quiero asistir a los Juegos Olímpicos de París en 2024, por el momento estoy entrenando con el profesor Dióbel Valdez, para competir en los Juegos Panamericanos del 2023 en Panamá".

Nacida hace 24 años en San Luis Potosí, desde muy pequeña ha practicado la Halterofilia o Levantamiento de Pesas, inspirada en su tía, Evelyn Castillo García, destacada halterista, entrenadora y actualmente vicepresidenta de la Federación Mexicana de Levantamiento de Pesas, de la que Marlén dice "que ha sido mi modelo a seguir, y segunda mamá, pues no solo me ha entrenado, sino que me aconsejó, orientó y apoyó".

La pesista potosina, considera que los 13 años que le ha dedicado al deporte, han sido de grandes satisfacciones, "no me arrepiento de haber realizado tanto sacrificio y esfuerzo, me perdí gran parte de mi juventud estando fuera de casa, de mi familia, pero bien valió la pena, mis padres y hermanos, y yo, estamos muy orgullosos de cada medalla, de cada viaje que he realizado, de todas las satisfacciones que me ha otorgado el deporte".

El practicar una disciplina tan fuerte y dura como el Levantamiento de Pesas, en donde se está expuesto a lesiones, comenta que "este deporte me ha servido para fortalecer mi carácter, ni cuando estuve lesionada de la cuarta y quinta cervical sentí miedo de no volver a practicarlo o que la lesión me dejara una secuela, quizás temor a fracasar en una competencia".

Ella es Marlén Pérez Castillo, quien regresa a San Luis para realizar también una carrera universitaria, pues considera que es fundamental estar bien preparada para el futuro, y espera que las próximas administraciones del deporte potosino, apoyen a los deportistas para evitar la fuga de talentos, como fue su caso y de muchos más que triunfan fuera de casa, no porque no hayan sido profetas en su tierra, sino porque tenían las cualidades para triunfar, y aquí no se les apoyó en su desarrollo, que es cuando más se necesita, no cuando ya están convertidos en deportistas triunfadores y exitosos.