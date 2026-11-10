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Edson Soldevilla y Alexia Dosal ganan medio maratón

Por Romario Ventura

Noviembre 10, 2026 03:00 a.m.
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Edson Soldevilla y Alexia Dosal ganan medio maratón
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      Con una participación de miles de corredores y un ambiente familiar y festivo, se llevó a cabo el Medio Maratón La Capital 2026, donde el rioverdense Edson Esaú Soldevilla y Alexia Dosal se proclamaron ganadores absolutos de la prueba estelar de 21 kilómetros. La competencia ofreció también recorridos de 5 y 10 kilómetros, con participación de atletas convencionales y competidores con discapacidad.

      La salida se dio en punto de las 7:00 horas, con prioridad para los participantes de silla de ruedas, quienes encabezaron el contingente antes de dar paso al resto de los corredores. Previo al arranque, el alcalde Enrique Galindo Ceballos, acompañado por el director de Deporte Municipal, Luis Fernando Alonso, destacó la importancia de promover eventos deportivos abiertos a la ciudadanía y de carácter gratuito.

      En los 21 kilómetros varoniles, Edson Esaú Soldevilla tomó la punta desde el kilómetro siete y mantuvo el dominio hasta cruzar la meta con tiempo de 1 hora, 14 minutos y 14 segundos. Miguel León ocupó la segunda posición con 1:21:36, mientras que Juvencio Hernández completó el podio con 1:22:47. En la rama femenil, Alexia Dosal se llevó la victoria con 1:27:49, seguida de María José Valdez, con 1:38:59, y Paulina López Sandoval, con 1:39:20.

      En la distancia de 10 kilómetros, Sebastián de Jesús Alonso obtuvo el primer lugar varonil con 35 minutos y 38 segundos, mientras que Luz Elena González fue la ganadora femenil con 47:16. En los 5 kilómetros, Zahid García Moncada se impuso en la rama varonil con 22:58 y Karla Regina Martínez hizo lo propio en la femenil con 25:57. En la prueba de 5 kilómetros para personas con discapacidad, Laila Evolet Salgado consiguió el triunfo femenil y José Leonel Aguilar Morales encabezó la rama varonil.

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