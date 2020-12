Efraín Álvarez es convocado por Selección de Estados Unidos

El mexicano Efraín Álvarez, fue convocado por Gregg Berhalter para entrenar con la selección de Estados Unidos previo al partido amistoso contra El Salvador del próximo 9 de diciembre. El futbolista ya ha defendido la playera de la Selección Mexicana en el Mundial Sub 17 que se realizó en Brasil en 2019.

En caso de que Álvarez quiera jugar con el equipo norteamericano, tendrá que pedir un permiso especial con la FIFA. El mediocampista del LA Galaxy tendrá la oportunidad de trabajar en los entrenamientos con los convocados, además el partido que sostendrán será en una fecha que no será oficial.

Efraín Álvarez dejó de tener actividad con el conjunto angelino desde el 8 de noviembre ya que no avanzaron a la segunda fase de la MLS y regresarán a los entrenamientos hasta febrero, mientras que las Selecciones Menores de México también se concentrarán hasta 2021.