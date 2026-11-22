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El Club Atlético de San Luis puso punto final a su participación en el torneo Apertura 2026 de la Liga MX con un empate 1-1 frente al Puebla, en su último compromiso disputado en la Angelópolis. Tras el encuentro, el estratega queretano, Diego Mejía ofreció su última conferencia de prensa de la temporada, donde analizó el desempeño de su equipo y compartió sus conclusiones sobre el resultado.

El técnico queretano reconoció que a su equipo le costó encontrar funcionamiento durante los primeros quince minutos, situación que permitió al conjunto poblano tomar ventaja. Sin embargo, destacó la reacción de sus dirigidos y el dominio que consiguieron posteriormente. "Después de esos 15 minutos, creo que es el partido que todos vimos. Fuimos completamente dominadores del juego, creamos las opciones de gol, tuvimos la fortuna de empatar y al final me parece que tuvimos para ganar", señaló Mejía, quien lamentó las oportunidades desperdiciadas para conseguir el triunfo.

Al hacer un balance de la campaña, el entrenador reconoció que Atlético de San Luis dejó escapar puntos importantes, particularmente jugando como local, donde consideró que el equipo no mostró la fortaleza necesaria. No obstante, destacó el progreso conseguido durante el torneo y la posibilidad de mantenerse en la pelea por la clasificación hasta la jornada anterior, cuando enfrentaron a FC Juárez. "Estamos muy contentos con el progreso, pero honestamente el plantel y el equipo está para más", afirmó.

En otro tema, Mejía habló sobre la recuperación de Joao Pedro, quien se encuentra avanzando favorablemente después de su lesión. El estratega reveló que el delantero brasileño ya comenzó a correr y expresó su deseo de que pueda regresar lo antes posible, debido a la importancia que representa para el equipo. Asimismo, destacó el valor de aprovechar las experiencias positivas y los momentos complicados que dejó el Apertura 2026 para fortalecer al plantel de cara al siguiente campeonato.

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Finalmente, el entrenador señaló que el objetivo de Atlético de San Luis para el próximo torneo será iniciar con mayor fuerza y regularidad, con la intención de regresar a la liguilla y competir por el título. Con el empate ante Puebla concluyó oficialmente la participación potosina en el Apertura 2026, una campaña que dejó avances en el funcionamiento colectivo, pero también aspectos pendientes por corregir para aspirar a objetivos mayores.