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El Arsenal, campeón de la Premier League

El empate entre Bournemouth y Manchester City le permite el título

Por El Universal

Mayo 19, 2026 03:27 p.m.
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Foto: AP

Foto: AP

Luego del empate (1-1) entre el Bournemouth y el Manchester City, el Arsenal se proclama campeón de la Premier League después de 22 años.

Los Gunners, que cuentan con cuatro puntos más que los Citizens de Pep Guardiola a falta de una fecha para el final del campeonato inglés, toman el relevo del Liverpool, ganador de la anterior edición de la Premier.

La consecución del título este martes concede a los hombres de Mikel Arteta la posibilidad de centrarse exclusivamente en la final de la Champions League que disputarán el sábado 30 de mayo ante el PSG en Budapest.

Antes visitarán al Crystal Palace en un partido ya sin nada en juego.

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